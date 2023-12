Totti-Blasi, proposto all'ex capitano della Roma docufilm per smentire Ilary

Dopo il successo di "Unica", dove si racconta la verità secondo la showgirl, si ipotizza una risposta sullo stesso terreno: la decisione del Pupone

10-12-2023 15:15

Quando li si vedeva insieme fare pubblicità in tv tutti pensavano – e dicevano – hanno un futuro in tv, potrebbero fare delle fiction come Sandra e Raimondo. Già perché Ilary Blasi e Francesco Totti dietro le telecamere sembravano affiatatissimi, divertiti e divertenti. Le previsioni non erano però sbagliate anche se il presente e il futuro televisivo dell’ex coppia d’oro sembra assai lontano dalle vicende di Mondaini e Vianello ma impostate sulle ripicche e sui veleni.

Con Spalletti Totti disse tutto con un docufilm

Negli anni scorsi Totti aveva raccontato la sua verità sul tormentato rapporto con Spalletti affidandosi a una docufiction che ebbe un enorme successo e che comportò non pochi problemi all’attuale ct, che ne usciva malissimo, dipinto quasi come un orco mangia-campioni. L’ex capitano giallorosso potrebbe rifare la stessa operazione per rispondere a Ilary che sta spopolando con la sua “Unica”.

L’amico di Totti rivela l’indiscrezione

La proposta è arrivata all’ex capitano della Roma nei giorni scorsi: a farlo sapere il pr e amico dell’ex calciatore Alex Nuccetelli. “Io in questi giorni ho sentito Francesco per un altro documentario che mi è stato proposto di fare con un autore forte e posso dire che i fatti oggettivi da documentare sarebbero molti di più. Francesco mi ha detto ‘Ale ti giuro basta, non ce la faccio più. Ho detto mezza cosa sui miei Rolex, mi hanno crocifisso. Se questo è il paese dove vivo, mi sono stancato. Voglio pensare ai miei figli, andare avanti e basta”.

La difesa di Totti da parte di Alex Nuccetelli

Alex Nuccetelli ha inoltre rivelato: “Io penso che Ilary abbia sofferto ma posso assicurare che anche Francesco ha vissuto la stessa cosa quando è uscita la storia del caffè. Senza quel caffè magari lui ancora starebbe con Ilary. Se Francesco voleva bloccare la carriera di sua moglie l’avrebbe fatto dall’inizio: lui non ha mai voluto farlo e non ha mai voluto credere al fatto che lei potesse avere un altro”.

Nuccetelli ha inoltre precisato: “Non c’è nessuna crisi tra Francesco e Noemi, è una voce falsa. Li sento e ha trovato una dimensione diversa. Magari Ilary trasmetteva l’amore in un altro modo, con lei è assolutamente fedele, come penso lo sia stato con Ilary almeno all’inizio, come lo è adesso con Noemi. Però lui è veramente soddisfatto e felice, sta bene, è ricambiato in tutto e lei ha delle dimostrazioni di affetto, di dolcezza che un uomo ha bisogno, qualsiasi tipo di uomo sia, anche in mezzo agli altri”.