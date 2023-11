Totti-Blasi, Corona rivela chi ha tradito prima e quello che “Unica” non dice

La serie TV di Ilary. "Unica", non racconterebbe tutta la verità secondo il re dei paparazzi. Che prova ad aggiungere ulteriori elementi alla storia

28-11-2023 09:53

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi si è ormai conclusa da tempo. Eppure se ne continua a parlare tra gossip, avvocati, accuse e rivelazioni. Da poco è addirittura uscita una serie tv firmata Netflix da parte della showgirl nella quale emerge la sua verità sulla fine della relazione. Anche se, secondo Fabrizio Corona, non sarebbe la completa versione del racconto.

La versione di Corona sui tradimenti e su Totti maschilista

Attraverso il proprio profilo Instagram l’immancabile Fabrizio Corona, ormai sempre più sul pezzo sugli argomenti più caldi del momento, ha voluto raccontare tutto quello che è a sua conoscenza sulla coppia Totti-Blasi. Nei 20 anni di relazione, il calciatore avrebbe sempre tradito la consorte che, per amore e per convenienza, lo avrebbe però sempre perdonato. Fino al momento in cui avrebbe iniziato anche lei ad intrattenere rapporti extra-coniugali. Il problema? La concezione patriarcale del matrimonio da parte dell’ex stella della Roma.

L’idea della serie tv ed un Ilary sempre più indipendente

A quel punto Ilary Blasi, che nel frattempo aveva raggiunto una propria indipendenza, avrebbe cominciato a studiarsi le carte per vendicarsi e per cominciare la sua battaglia mediatica contro l’ex marito. Nel frattempo quest’ultimo ha incominciato ufficialmente la relazione con Noemi Bocchi, avviata ben prima che diventasse di dominio pubblico.

Allontanata anche da Mediaset, la show girl ha provato a rilanciare la sua immagine con la serie tv attraverso un’operazione studiata di marketing che pare anche aver avuto discreto successo.

Alessio La Padula, uno dei flirt della showgirl?

Sempre secondo Fabrizio Corona non ci sarebbe stato un solo uomo per Ilary Blasi ma qualcuno in più. Nell’elenco figura anche un ex ballerino di Amici, ovvero Alessio La Padula, classe 1996. I due si sarebbero conosciuti durante il programma “Star in The Star” presentato proprio dalla showgirl.

I diretti interessati hanno sempre smentito questa teoria, diffusa già in passato dal re dei paparazzi e rilanciata anche nel corso di queste ore attraverso il sito internet dillingernews. Insomma, più che una serie una storia infinita. In attesa delle prossime puntate con Corona che ha annunciato nuove rivelazioni già a partire dal pomeriggio.