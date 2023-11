Incidente Balotelli, lo sfogo di Super Mario a Corona: "Non ero ubriaco. Parlassero di cose importanti!"

L'ex attaccante della nazionale, ora in Turchia all'Adana Demispor, si sfoga con l'ex paparazzo e rivela la propria verità dopo l'incidente avvenuto a Brescia

24-11-2023 16:50

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Balzato ancora una volta sotto le luci della ribalta non per questioni legate al calcio, ma per l’incidente che nelle scorse ore a Brescia lo ha visto distruggere la propria auto, Mario Balotelli non ci sta e, in un’intervista rilasciata in esclusiva all’amico ed ex paparazzo, Fabrizio Corona, fa sentire le proprie ragioni, scagliandosi contro la stampa.

L’ira di Balotelli

La paura per l’incidente che lo ha visto distruggere la propria automobile in Via Orzinuovi a Brescia, uscendo fortunatamente illeso sembra essere alle spalle e prontamente sostituita da un altro sentimento: il rancore. Sì, perché a Mario Balotelli di essere finito (nuovamente) in prima pagina per questioni non attinenti le sue prestazioni in campo proprio non va giù.

Balotelli si confessa con Fabrizio Corona

A raccogliere la rabbia dell’attaccante ex Milan e Inter è l’ex paparazzo dei vip, Fabrizio Corona, che riporta sul proprio sito d’informazione il video della telefonata in presa diretta con Balotelli. La punta attualmente all’Adana, in Turchia, non usa giri di parole e spiega:

Non è che faccio un incidente stupido con la macchina. Mamma mia, oh! Sembrava passata la moda, ormai, parlare di una ca**ata così… Cioè, posso capire uno che fa un incidente e coinvolge altri, o viene coinvolto da altri, o qualcuno rimane ferito… ho spaccato la macchina e sono andato a casa con un’altra macchina. Cioè, non è niente.

Balotelli contro la stampa italiana

Poi, l’affondo diretto alla stampa:

Sono qua a parlare come se fosse una ca**ata del genere. Ci sono un miliardo di problemi e l’unico problema che vedo qua sono io. Grazie a Dio ho la kasko, tutto qua. Il problema è se non avessi avuto la kasko, è l’unico problema che c’è. Invece, al posto di parlare di tutte le cose serie che ci sono tra calcio, vita, guerra e robe così, sono veramente a fare le prime pagine per un incidente del ca**o che non vale niente. Bah.

Balotelli smentisce di essere stato ubriaco

Dichiarazioni che si aggiungono a quelle con cui Balotelli ha voluto provare a placare le polemiche sul fatto che al momento dello schianto potesse essere ubriaco. Tesi emersa dopo il rifiuto dell’ex attaccante della nazionale azzurra di sottoporsi all’alcool test e dalle immagini girate con un telefonino che lo ritraevano uscire dall’abitacolo barcollando e, addirittura, mentre cade nel tentativo di raggiungere l’ambulanza. “Non ero ubriaco, è stato un errore di guida”, ha smentito Super Mario.