Bobo-tv: Corona rivela la quinta persona che ha causato divorzio con Adani e Cassano

Il re del gossip, sul suo sito, spiega che il vero motivo della rottura è stata l'ingerenza di Valentina Cammarata, manager dell'ex bomber dell'Inter

20-11-2023 08:17

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Sulla telenovela sulla Bobo-tv, che ha portato alla rottura tra Vieri e gli storici amici Cassano, Adani e Ventola, si erano sentite tante versioni ma mancava ancora un tassello. FantAntonio, dopo il Tapiro ricevuto da Valerio Staffelli per Striscia la Notizia, aveva esplicitamente parlato di una quinta persona che non andava in video con loro ma che decideva come e più di loro. Fabrizio Corona ha indagato ed ha scoperto di chi si tratta.

La manager di Vieri alla base della rottura alla Bobo-tv

Il re del gossip, sul suo sito di riferimento, dillingernews, rileva quello che a suo avviso è il vero motivo che ha portato alla chiusura del format. La causa della rottura sarebbe infatti la famosa quinta persona: “che esiste e si chiama Valentina Cammarata (che stranamente proprio oggi ha messo il profilo privato su Instagram) ed è la manager sia di Costanza Caracciolo che di Bobo Vieri, a cui lui sarebbe legato per più di un motivo”.

Per Corona la Cammarata aveva potere decisionale su tutto

Scrive Corona: “Sembra che fosse Valentina ultimamente a dettare legge e che Vieri ascoltasse moltissimo, se non solo, quello che diceva lei. Pare infatti che Vieri, non sappiamo se su suo suggerimento o meno, non volesse più le ADV all’interno delle dirette e non che non volesse più neanche andare nei teatri a guadagnare cifre secondo lui “ridicole”. Questa è una delle principali motivazioni della rottura, visto che per Adani e Ventola rappresentavano un’ottima entrata”.

Poi aggiunge: “Oltre a questo, pare che tutte le volte che Lele Adani e gli altri, volevano parlare con Bobo, non potessero nemmeno più contattarlo direttamente: qualsiasi comunicazione, anche la più banale, veniva filtrata dalla manager, che sembrava proprio aver preso a 360 ° il controllo sia del format che della comunicazione di Bobo”.

La manager di Vieri come Yoko Ono per i Beatles

La donna viene chiamata la “Yoko Ono” della Bobo-tv: “Adani, Ventola e Cassano pare che volessero addirittura inserire nuovi contenuti: tante idee che però Vieri non ha nemmeno considerato, perché sono state prima ancora bocciate dalla sua decision maker. Sembra quindi che, a un certo punto, siano addirittura cessate le comunicazioni dirette tra Vieri e gli altri tre membri, cosa che inevitabilmente ha portato al litigio e alla rottura”.

Quindi l’epilogo: “La goccia che ha fatto traboccare il vaso anche da un punto di vista mediatico sembra essere stato il fatto che Vieri, nel momento in cui ha annunciato che ci sarebbe stato solo lui nel format da quel momento in poi, abbia chiamato Adani e gli altri “COLLABORATORI”. Ma quest’ultima parola sembra essere stata messa in bocca a Bobo Vieri proprio da Valentina, che gli avrebbe detto cosa, come e quando comunicare. Questo avrebbe provocato una reazione spropositata di Adani, che non si è mai sentito un collaboratore di Vieri, ma un socio e prima ancora un amico fraterno.

Ora Adani sta creando un proprio format, dove inviterà non solo calciatori, ma anche musicisti e vari artisti, parlando di calcio, di musica e di tante altre novità“.