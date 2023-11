BoboTv, la verità di Vieri: l’ammutinamento di Ventola, Cassano e Adani con un messaggio vocale

Continua la telenovela legata alla BoboTv. Da giorni ormai Christian Vieri, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano si stanno rispondendo a colpi di comunicati; tutto rigorosamente via social. Difficile capire come siamo andate davvero le cose; ora è la volta di Bobo che sui social racconta come è andata davvero la vicenda con la separazione avvenuta praticamente nel corso di una giornata.

A prendere la parola ora è Christian Vieri che ha deciso di affidare la sue parole a una storia pubblicata sulla sua pagina Instagram in cui ha spiegato la sua versione della vicenda.

Christian Vieri si affida a uno scritto ma anche da questa forma appare come l’ex attaccante sia rimasto piuttosto ferito dalla situazione e continua a riferirsi a Ventola, Cassano e Adani come “amici”.

Tre giorni dopo, a poche ore dal live della puntata, Lele, Antonio e Nicola mi hanno comunicato con tre vocali che non si sarebbero presentati. Mi sono trovato in grandissima difficoltà e in un angolo. Da quel momento per me è finito tutto. Sento di parlare di rispetto per la gente e di tanto altro, ma in quel momento i miei tre amici mi hanno lasciato solo.

Ho pensato di non fare la diretta però chi mi era vicino mi ha fatto capire che la BoboTv ha il mio nome, che c’erano persone in PLB World che avevano prenotato per godersi una serata in compagnia o che avevano fatto l’abbonamento al canale, quindi mi sono contino, nonostante l’umore, ad andare in onda con il sorriso ripartendo da zero. Era giusto così, perché i professionisti si comportano in questo modo.