Bobo-tv, Corona inchioda Cassano, Ventola e Adani dopo la rottura con Vieri: ecco l'accusa

Il re del gossip torna sul divorzio tra l'ex bomber e i suoi amici e pubblica sul suo sito un post con fotografie per raccontare cosa è successo

16-11-2023 06:32

Sta davvero diventando un affare di stato la rivoluzione della Bobo-tv dopo che il fondatore Christian Vieri ha annunciato la rottura con i suoi ex sodali Cassano, Adani e Ventola, per cambiare format e gestire il programma in totale autonomia. In una sola settimana si sono susseguite indiscrezioni, polemiche, video, tapiri di Striscia e finanche azioni giudiziarie.

Dal Tapiro d’oro alle minacce di querela

L’ultima notizia infatti è relativa alla minaccia dell’ex bomber interista di adire le vie legali con tanto di nota dell’avvocato. Il tutto poco dopo il video instagram di Adani che dava la sua versione dei fatti, accusando apertamente Vieri e facendo sapere che presto i tre “esclusi” potrebbero fare una tv per conto loro come confermato con un comunicato. Sulla vicenda legata alla Bobo-tv sia Cassano che Vieri hanno già ricevuto un Tapiro d’oro da Striscia la Notizia ma c’è un altro personaggio che sin dall’inizio sta “marcando a uomo” questa storia ed è Fabrizio Corona.

Corona ripercorre le tappe della crisi alla Bobo-Tv

Per il re del gossip il motivo principale della rottura è legato a problematiche economiche. Corona mostrò anche un video in cui Ventola a mezza bocca ammetteva la verità. Sul suo sito di riferimento, dillingernews, Corona spiega: “Poi ci sono state delle storie su Instagram fatte da Lele Adani, che fanno chiaramente riferimento alla possibilità di un nuovo format che parli veramente di calcio, senza, come dice lui, senza alcun “servilismo”. La conferma definitiva della separazione arriva da un post instagram fatto ieri da Adani Ventola e Cassano in cui però francamente non si capisce niente

Volevano attaccare Vieri? Lanciare un nuovo format? Hanno solo detto di essere stati fatti fuori. Ma qui il punto è un altro e sta nel MODO DI COMUNICARE, che è lo stesso utilizzato da Vieri. Prima Adani posta un video di Gomorra, dal significato chiaro, poi un altro video, poi se ne escono con quella sottospecie di comunicato stampa e oggi dove sono?”

Corona pubblica le foto che inchiodano Ventola, Cassano ed Adani

Corona pubblica le foto dei tre a tavola e scrive: “Questo ve lo possiamo dire solo noi: sono andati a marcare il territorio di Vieri, perchè sono andati a mangiare da Mimmo, in Brera, luogo in cui si riunivano tutti loro, la sede goliardica della fù “BOBO TV”. E chi erano a tavola giocosi e sorridenti? Ventola, Cassano, Adani, il tutto ovviamente senza Bobone.

Ecco, se prima avevate ragione, adesso con il vostro modo di comunicare, state facendo passare Vieri per il “buono” della situazione. E per riuscire in quest’impresa ci vuole non solo il talento dell’ignoranza, ma anche il coraggio dell’inconsapevolezza. Se questo è il modo in cui vogliono rivalersi siamo messi male”. Insomma dopo il filone scommesse Corona non molla neanche la Bobo-tv.