Balotelli scatenato: frecciate a Ronaldo, Thuram, Juventus e Milan

Balotelli senza freni su Twitch: dice la sua sul confronto tra Thuram e Lukaku, presente e passato dell'Inter, ed esulta per il Pallone d'Oro di Messi

01-11-2023 12:17

A tutto Mario. Su Twitch Balotelli torna su Inter-Roma, parla di Thuram e Lukaku, del Pallone d’Oro assegnato a Leo Messi, con buona pace di Haaland e Mbappé, e riserva una stoccata a Cristiano Ronaldo, che non ha digerito l’assegnazione del trofeo all’eterno rivale.

Meglio Thuram o Lukaku? La risposta di Mario Balotelli

L’attaccante dell’Adana Demirspor, che ha segnato tre reti nel campionato turco in soli 113 minuti, è intervenuto a ‘Vox to box’ sul canale Twitch di TvPlay’, dove ha parlato di Thuram e Lukaku, presente e passato dell’Inter. “Per talento e qualità scelgo Thuram, ma per ciò che hanno fatto in campo bisogna invece dire Lukaku” ha detto Balotelli, che ha poi aggiunto: “Ho giocato con Thuram quando era giovane e non era così forte, è migliorato tantissimo”.

Corsa scudetto: Balotelli non ha dubbi sulla favorita

Secondo Super Mario non c’è storia per lo scudetto, anche se nel calcio non si può mai dare nulla per scontato, specie quando si è ancora alle battute iniziali della stagione. “Al momento l’Inter mi sembra superiore a tutte le altre squadre, anche se parlare di scudetto a novembre è sempre complicato – specifica -. Tra Juve, Napoli e Milan, invece, è una bella sfida per arrivare al secondo posto”.

Pallone d’Oro, l’ottava volta di Leo Messi: decisione giusta?

Il fenomeno argentino, reduce dal trionfo ai Mondiali in Qatar del 2022, ha vinto l’ottavo Pallone d’Oro della sua straordinaria carriera, probabilmente l’ultimo, dal momento che, a 36 anni, ha salutato l’Europa per andare a giocare con l’Inter Miami, negli Stati Uniti. Anche in questo caso Balotelli non ha dubbi: “Il premio è meritato, bisognava darlo a Messi. Haaland e Mbappé se lo contenderanno nei prossimi anni”.

La reazione piccata di Cristiano Ronaldo e la frecciata di Balotelli

Cristiano Ronaldo ha dimostrato di non aver gradito l’assegnazione del Pallone d’Oro al grande rivale di sempre. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte del lusitano, ma quattro emoticon sorridenti al post del giornalista sportivo spagnolo, Tomás Roncero, contrario alla vittoria di Messi. “La sua risata alle parole di Roncero non ci stava, ma evidentemente questa volta ha patito la vittoria di Messi” ha commentato Balo.