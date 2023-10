Balotelli-Ibrahimovic, Super Mario torna alla carica: "Zlatan ormai si crede Dio, ha detto una cosa stupida"

Mario Balotelli torna a criticare Zlatan Ibrahimovic e alimenta lo scontro a distanza con nuove bordate. Intervenuto sul canale Twitch di Tv Play, Super Mario non ha, infatti, risparmiato critiche all’ex compagno di squadra ai tempi dell’Inter, accusandolo di parlato in quel modo al Festival dello Sport perché ormai troppo vincolato dal personaggio di “Dio”.

A distanza di poche ore dalle polemiche scatenate dalle affermazioni di Zlatan Ibrahimovic dal palco del Festival dello Sport in merito alla carriera di Balotelli, con il botta e risposta tra i due, Super Mario torna a commentare le parole dello svedese, che lo aveva messo “in tribuna” e accusato di aver avuto “tante possibilità, ma di averle perse tutte”. Affermazioni a cui Balo ha risposto immediatamente con un post su Instagram “in compagnia” della Champions League, trofeo vinto nell’anno del triplete nerazzurro e tra i pochi che Zlatan non è mai riuscito ad alzare.

Dopo i messaggi affidati ai social, che hanno letteralmente infiammato i tifosi, Balotelli ha parlato al canale Twitch di Tv Play e non si è di certo trattenuto:

Penso che sia strano che mi abbia attaccato così senza motivo. Sul fatto che Leao abbia colpi di genio sono d’accordissimo, ma non ho ben capito a che cosa si riferisse quando ha parlato di me in tribuna e lui in campo… mi ha dato fastidio come l’ha detto. Poi, ognuno può avere le proprie idee. Io posso pensare che Ronaldo fosse più forte di Maradona, si possono fare paragoni tra giocatori, ma non come lo ha fatto lui. L’ho sempre ringraziato per l’aiuto che mi ha dato in campo, ma questa è stata un’uscita un po’ stupida. Ora si è creato questo personaggio… che è Dio…