Balotelli-Ibrahimovic, lo scontro tra i bomber infiamma il web: da che parte stanno i tifosi

Botta e risposta al veleno tra l'ex punta svedese e SuperMario, doppi ex di Inter e Milan, a suon di accuse e ripicche: la sfida si sposta sui social

16-10-2023 09:44

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Si conoscono benissimo, sono stati compagni di squadra, erano entrambi “figliocci” di Mino Raiola, appartenendo alla stessa scuderia e per un periodo sono stati anche amici. Balotelli vedeva Ibrahimovic come il modello da raggiungere e – se possibile – superare. Arroganti e autoreferenziali entrambi, tutti e due con un ego gigantesco ma Ibra è rimasto un fenomeno per tutta la carriera fino a oltre 40 anni mentre Mario ha bruciato presto quell’appellativo di Super che l’accompagnava. Ieri i due doppi ex di Inter e Milan si sono reciprocamente presi in giro, scatenando anche una polemica sui social.

Cosa aveva detto Ibrahimovic su Balotelli

Nel corso dell’ampio intervento al Festival dello sport Ibra aveva parlato così di Balotelli: ” Quando un ragazzino ha l’occasione di sfruttare il suo talento… Lui ha avuto tante occasioni, non ne ha presa neanche una. Ce ne sono tanti che vogliono avere solo un’occasione, lui ha perso tutte le occasioni che ha avuto lui”.

Cosa ha risposto Balotelli ad Ibra

La replica di Balotelli non si è fatta attendere. Attraverso una storia Instagram, infatti, l’ex punta nerazzurra – oggi all’Adana in Turchia – ha postato la foto della Champions League vinta nel 2010 con l’Inter, taggando proprio il profilo di Ibrahimovic. Il tutto accompagnato con tre cuori. Come a dire: io questa l’ho vinta e tu no.

Po ha risposto anche sotto il post pubblicato sulla pagina Instagram della Gazzetta dello Sport, sempre in riferimento alle parole di Zlatan, facendo riferimento alla stagione 2008-09, quando l’Inter uscì agli ottavi di Champions contro lo United perdendo 2-0 a Old Trafford: “A Manchester avevi paura e io volevo vincere (in campo). L’anno dopo la Champions l’abbiamo vinta lo stesso, però Zlatan ti voglio bene lo stesso”. E l’immancabile cuore rosso a corredo della frase.

I tifosi si schierano tra Balo e Ibra

Fioccano le reazioni sui social. La maggioranza sta tutta dalla parte dello svedese: “Balotelli fu l’unico giocatore di quell’anno che è riuscito a farsi odiare, farebbe bene ad evitare certi post”, oppure: “Ma se avrà giocato si e no na manciata di minuti in tutta quella Champions qualificandosi pure per il gesto del lancio a terra della maglietta ! patetico Balotelli come tutta la sua carriera !! Ibra ha assolutamente ragione” e poi: “È come se Valerio Fiori del Milan prendesse in giro Gigi Buffon”

C’è chi scrive: “Se qualcuno pensa che non abbia ragione Ibrahimovic ma Balotelli le possibilità sono due. O è interista. Oppure è interista!” e anche: “si è dimenticato di scrivere “ senza giocare”...” e ancora: “Vabbè pure Padoin ha più scudetti di capitan Zanetti ma resta umile”

Arrivano i tifosi nerazzurri in difesa di Balotelli (o meglio ad attaccare Ibra): “Un bullo di periferia come Ibra o lo ignori, o gli rispondi da bullo” e poi: “Alla fine ci sta.. Lui era nella rosa che l’ha vinta.. Può vantare il triplete… Come dargli torto”, oppure: “Balotelli ha segnato contro il Rubin Kazan e nella partita importante contro la Dinamo Kiev ha dato un un contributo nel gol del 2 – 1”.

Il web è scatenato: “Stavolta nella polemica tra Ibrahimovic e Balotelli sto col secondo. Ha anche stancato Ibra con questa narrativa del Dio, del parlare in terza persona..e Mario l’ha stroncato malamente, sappiamo tutti che per lo svedese i trofei erano importanti e la Champions la può solo sognare” e infine: “Balotelli però lo capisco… viene sempre tirato in mezzo da giornalisti & c. anche quando lui ne farebbe volentieri a meno… è anche giusto che per orgoglio personale si difenda come può… ogni tanto potrebbero anche lasciarlo in pace…”