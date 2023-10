Milan-Juventus, Balotelli striglia Locatelli per l'esultanza contro la sua ex squadra: l'attacco

A Balotelli non è piaciuta l'esultanza plateale di Locatelli dopo il gol che ha deciso la sfida tra la Juve e il Milan, sua ex squadra: mancanza di rispetto ai suoi ex tifosi.

25-10-2023 20:37

Milan-Juventus fa ancora discutere. La supersfida di domenica sera a San Siro è stato l’oggetto di una diretta TikTok che ha per protagonista Mario Balotelli. L’estroso attaccante, che è tornato in Turchia dopo la poco positiva esperienza al Sion, in Svizzera, non smette di seguire con grande partecipazione le vicende del campionato italiano. E ha riservato un commento poco carino proprio al protagonista del match tra i bianconeri di Allegri e i rossoneri di Pioli.

Milan-Juventus, Locatelli decide il big match e festeggia

Piccolo riassunto delle puntate precedenti: la Juventus ha vinto a San Siro grazie a un gol di Manuel Locatelli, autore del tiro vincente che, complice una deviazione di Krunic, ha deciso il match nella ripresa. Dopo la marcatura Locatelli ha esultato in modo molto acceso. Locatelli che, ironia della sorte, esattamente sette anni prima, addirittura nella stessa data, aveva deciso un altro Milan-Juventus, stavolta però in favore del Diavolo.

Balotelli all’attacco: “Non avrei esultato contro ex squadra”

A Balotelli i festeggiamenti di Locatelli non sono piaciuti. Di fronte alla sua ex squadra e ai suoi ex tifosi, SuperMario si sarebbe trattenuto. Questo il suo giudizio velenoso sul centrocampista della Juventus e della Nazionale di Spalletti:

È stato anche fortunato, non segna spesso e fa bene a essere felice, non voglio essere moralista e frainteso. Però Locatelli è cresciuto nel Milan, se gioca in Serie A è grazie al Milan. Non lo so, dico la verità: io non avrei mai esultato così contro una mia ex squadra. Contro Milan, City e Inter non esulterei mai, sono fatto così. Poi certo, ognuno fa ciò che meglio crede.

Il web si scaglia contro chi? SuperMario, ovviamente

Sui social per la verità tra i pochi a rispondere alle “critiche” di Balotelli sono stati soprattutto i tifosi della Juventus. Con repliche non troppo carine a indirizzo dell’ex attaccante di Inter e Milan. Tra giudizi taglienti e offese francamente becere, c’è spazio per qualche riflessione interessante: “Ma lasciare la libertà a ognuno di esultare come meglio crede?”. Anche se c’è chi osserva: “In effetti anche a me ha fatto specie un’esultanza tanto sguaiata, a San Siro poi”. Balotelli, nel frattempo, ha fatto discutere anche per un clamoroso show social con Victor Osimhen.