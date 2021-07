Tour de France: 15^ tappa a Kuss, Valverde sfiora l'impresa

E’ lo statunitense Kuss a trionfare nella 15esima tappa del Tour de France(partita da Céret, la prima interamente pirenaica di questa edizione), in quella che è una delle frazioni più impegnative di questa Grande Boucle. Impresa sfiorata dallo spagnolo Alejandro Valverde, che all’età di 41 anni arriva secondo e per poco non ottiene il suo 4° successo al Tour a distanza di 16 anni dalla prima volta. Terzo Wouter Poels (Bahrain Victorious), mentre Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) deve accontentarsi dell’11esima piazza.

Mantiene la maglia gialla Tadej Pogacar. Lo sloveno risponde benissimo agli attacchi dei rivali per la classifica generale e allunga il suo enorme vantaggio, archiviando virtualmente la vittoria finale del Tour de France. Pogacar mantiene 5’18” su Rigoberto Uran (EF Education-Nippo). Crollo verticale invece di Guillaume Martin (Cofidis), che precipita dal 2° al 9° posto.

Classifica 15esima tappa, primo degli italiani Nibali:

01 Sepp Kuss Jumbo-Visma 05:12:06

02 Alejandro Valverde Movistar Team + 23

03 Wout Poels Bahrain Victorious + 01:15

04 Ion Izagirre Astana-Premier Tech + 01:15

05 Ruben Guerreiro EF Education-NIPPO + 01:15

06 Nairo Quintana Arkéa-Samsic + 01:15

07 David Gaudu Groupama-FDJ + 01:15

08 Daniel Martin Israel Start-Up Nation + 01:22

09 Franck Bonnamour B&B Hotels p/b KTM + 01:22

10 Aurélien Paret-Peintre AG2R Citroën Team + 01:22

11 Vincenzo Nibali Trek-Segafredo + 01:22

Classifica generale Tour de France, primo italiano Cattaneo all’11esimo posto:

1 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 62h 07′ 18” – B : 16” –

2 RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION – NIPPO 62h 12′ 36” + 00h 05′ 18” – –

3 JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO – VISMA 62h 12′ 50” + 00h 05′ 32” – –

4 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 62h 12′ 51” + 00h 05′ 33” – –

5 BEN O’CONNOR 124 AG2R CITROEN TEAM 62h 13′ 16” + 00h 05′ 58” B : 10” –

6 WILCO KELDERMAN 73 BORA – HANSGROHE 62h 13′ 34” + 00h 06′ 16” – –

7 ALEXEY LUTSENKO 188 ASTANA – PREMIER TECH 62h 14′ 19” + 00h 07′ 01” – –

8 ENRIC MAS 65 MOVISTAR TEAM 62h 14′ 29” + 00h 07′ 11” – –

9 GUILLAUME MARTIN 91 COFIDIS 62h 15′ 16” + 00h 07′ 58” – –

10 PEIO BILBAO 162 BAHRAIN VICTORIOUS 62h 18′ 17” + 00h 10′ 59” – –

11 MATTIA CATTANEO 54 DECEUNINCK – QUICK – STEP 62h 22′ 03” + 00h 14′ 45” B : 6” –

OMNISPORT | 11-07-2021 18:11