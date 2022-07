Tour de France 2022: a Jasper Philipsen l'ultima tappa

24-07-2022 20:21

La ventunesima ed ultima tappa del Tour de France 2022, caratterizzata dal tracciato parigino La Defense Arena-Champs Elysees della lunghezza di 116 chilometri, ha visto la vittoria del belga Jasper Philipsen, che si è imposto in volata davanti a Dylan Gronewegen ed Alexander Kristoff.

Nella tappa nota per essere la passerella d’onore dei corridori che hanno partecipato a questa edizione non vi è stato alcun spettacolo sportivo degno di nota, tuttavia ne è valsa la pena per ammirare nuovamente la potenza della Jumbo Visma che con Jonas Vingegaard, maglia gialla e a pois ed il capitano Wout Van Aert, maglia verde, omaggia Steven Kruijswijk e Nathan Van Hooydonck, costretti al ritiro nelle settimane precedenti.