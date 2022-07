Tour de France 2022: cade e si ritira Kruijswijk

17-07-2022 16:47

La Jumbo-Visma, la squadra della maglia gialla, il danese Jonas Vingegaard, sta perdendo i pezzi al Tour de France. Dopo che lo sloveno Primoz Roglic non si è presentato a Rodez al via dell’odierna quindicesima tappa a causa dei postumi della caduta nella quinta frazione sul pavé, nel corso della tappa di oggi che arriva a Carcassonne è caduto un altro compagno di squadra di Vingegaard, Steven Kruijswijk, terzo nel 2019 ma soprattutto caduto quando era maglia rosa nella discesa del Colle dell’Agnello al Giro d’Italia del 2016 vinto da Vincenzo Nibali. L’olandese è stato portato via in ambulanza con una spalla dolorante. Poco più avanti anche Vingegaard è caduto, per fortuna senza subire danni fisici, ma ha dovuto cambiare bicicletta.