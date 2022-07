Tour de France 2022: ottava tappa a Van Aert, Pogacar, terzo, sempre più leader

09-07-2022 18:03

Secondo successo parziale in questa edizione del Tour de France per Wout Van Aert. Il belga della Jumbo-Visma ha vinto in volata a Losanna l’ottava tappa del Tour de France, 186,5 km con partenza da Dole, battendo l’australiano Michael Matthews del Team BikeExchange-Jayco.

Incredibilmente terzo Tadej Pogacar dell’UAE Team Emirates, lo sloveno trionfatore delle ultime due Grande Boucle, invece di prendersi un giorno di tranquillità, ha provato a vincere anche sulla Cote du Stade olympique, dove era posto l’arrivo, ed è riuscito a prendere quattro secondi di abbuono che lo fanno ulteriormente allungare in classifica generale, dove adesso il suo vantaggio è di 39 secondi sul danese Jens Vingegaard, compagno di squadra di Van Aert.

Quinto posto per il primo degli italiani, Alberto Bettiol, della EF Education-Easypost. Domani la nona tappa, la Aigle-Chatel Les Portes du Soleil di 192,9 km con quattro Gran Premi della Montagna e, ancora una volta, l’arrivo in salita. Chissà se Pogacar vorrà ribadire ancora una volta di essere lui il padrone del Tour…