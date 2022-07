Tour de France 2022, Van Aert stacca tutti e consolida il primato

05-07-2022 18:55

Dopo il giorno di riposo per il trasferimento dalla Danimarca, il Tour de France 2022 è tornato con la quarta tappa. La prima frazione in territorio francese ha visto la vittoria in fuga solitaria da parte di Wout Van Aert . Il corridore belga della Jumbo-Visma , già in maglia gialla, ha infatti staccato tutti sul traguardo di Calais .

Nella tappa di 171,5 chilometri, partita da Dunkerque , Van Aert ha sferrato un attacco deciso ai -10 dal traguardo e ha così preceduto di 8″ il gruppo di testa. Secondo Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e terzo Christophe Laporte (Jumbo-Visma).

In classifica generale il vantaggio di Van Aert è salito così a 25″ su Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team) e a 32″ sul campione in carica Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Quarto Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a 36″ e quinto Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a 38″.