Tour de France 2022: Warren Barguil positivo al Covid e costretto al ritiro

15-07-2022 11:46

Sono diventati cinque i ciclisti che fino adesso hanno dovuto abbandonare la Grande Boucle a causa del covid.

L’ultimo in ordine di tempo è il francese Warren Barguil, corridore del Team Arkea, che non prenderà il via nella tredicesima tappa da Bourg d’Oisans a Saint-Etienne. Barguil si era reso protagonista di una bella azione in solitaria mercoledì, nella tappa che ha sconvolto il Tour con l’arrivo sul Col du Granon. Il ciclista transalpino era andato in fuga, passando per primo al GPM sul Galibier. Il francese ha sognato anche la vittoria, ma è stato rimontato dai big della classifica, chiudendo comunque in decima posizione.

L’Arkea ha effettuato immediatamente tutti i tamponi ai propri ciclisti e non sono state riscontrate ulteriori positività. Nessun problema quindi per il capitano Nairo Quintana, che sta lottando con i migliori per un piazzamento anche sul podio.