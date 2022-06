Tour de France 2024: partenza in Italia sempre più probabile

04-06-2022 16:18

Come riporta il Quotidiano Nazionale, è possibile che il Tour de France decida di partire in Italia nel 2024. La voce nel mondo del ciclismo circola da tempo, la candidatura è stata presentata da mesi e adesso la Francia sembra propensa ad accettare.

L’ufficialità non c’è ancora, così come è da definire il percorso (dovrebbero essere tre le tappe in terra tricolore). Il via sarà da Bologna e la prima Maglia Gialla, in caso, sarà assegnata a Firenze.

Nella seconda tappa si dovrebbe tornare in Romagna, spinti anche dall’interessamento dell’ex commissario tecnico della Nazionale italiana Davide Cassani. Per la terza tappa si sta pensando a un attraversamento delle Alpi: da Pinerolo si scavalcherà il confine e si tornerà in Francia.

La decisione finale verrà presa nel prossimo autunno, a ottobre. Le probabilità però di una partenza del Tour de France nel 2024 in Italia sono aumentate e, salvo imprevisti, la Grande Boucle tra due anni sarà protagonista anche nel Bel Paese. C’è tempo per decidere, per ora si può pensare al prossimo Tour in programma dal primo luglio al 24 dello stesso mese.