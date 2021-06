Tour de France, Chris Froome prosegue nonostante la caduta

Nonostante l abrutta caduta in cui è stato convolto ieri, Chris Froome sarà regolarmente al via della seconda tappa del Tour de France 2021.

il 36enne era apparso sin da subito molto dolorante, tanto che si temeva che non potesse più ripartire per portare a termine la frazione inaugurale della Grande Boucle. In realtà, poi, il britannico era riuscito a rimettersi in bici, e dopo essere giunto all’arrivo, era stato portato in ospedale per essere sottoposto a dei controlli, che fortunatamente non avevano evidenziato fratture.

“La tappa di ieri è stata pazzesca – ha dichiarato Froome in un video apparso sui profili social della squadra israeliana – Stava andando tutto bene, poi, quando eravamo a 60-70 km/h, deve esserci stato un contatto tra due corridori ed è avvenuta la carneficina. C’erano 50 o 60 corridori a terra. Sfortunatamente, non sono riuscito a trovare il modo di evitare la caduta. Ho frenato più forte che potevo, ma sono andato a sbattere contro i corridori che mi erano caduti davanti. Ho sbattuto abbastanza forte la gamba sinistra e il petto. Ho fatto vari esami, ho passato tutta la serata in ospedale, ma tutto va bene. Non ci sono fratture, solo un sacco di botte e graffi. Oggi proverò a superare la tappa, spero di sentirmi meglio nei prossimi giorni”.

OMNISPORT | 27-06-2021 11:34