Tour de France, oggi 10° tappa da Vulcania a Issoire di 167 km: tutto dice fuga, tocca agli italiani?

11-07-2023 08:00

Il giorno di riposo è servito per rimettere a posto testa e gambe, ma al Tour non ci sarà da annoiarsi alla ripresa delle ostilità.

La decima tappa che porterà i corridori da Vulcania a Issoire, lunga 167 chilometri, sembra essere fatta su misura per chi va in cerca di gloria: il percorso è l’ideale per lanciarsi all’attacco sin dai primi metri di corsa, con tanti finisseur e cacciatori di tappe che potrebbero darsi battaglia, magari approfittando di un po’ di libertà concessa dal gruppo della maglia gialla.

Il racconto della 10° tappa del Tour de France 2023. Percorso e difficoltà

Sono addirittura cinque i GPM previsti: Col de la Moreno (4,8 km al 4,7%), Col de Guéry (7,8 km al 5%), Col de la Croix Saint-Robert (6 km al 3%), Cote de Saint-Victor-la-Rivière (3 km al 5,9%) e Cote de la Chapelle-en-Marcousse (6,5 km al 5,6%) offriranno un terreno adatto alle imboscate, con l’ultima asperità di giornata posta a una trentina di chilometri dall’arrivo.

Il finale sarà tutto in discesa, con la possibilità che buona parte dei giochi per la vittoria di tappa potranno essere fatti già in cima all’ultima salita.

10° tappa Tour de France 2023: i favoriti

A chi può piacere una tappa così tosta e al tempo stesso intrigante? Sulla carta alle ruote abituate a correre nelle classiche del Nord (tipo Amstel Gold Race), quindi a gente come Magnus Cort Nielsen, Alberto Rui Costa, Michal Kwiatkowski (se la Ineos Granadiers gli lascerà spazio), Wout Poels o perché no, un Julian Alaphilippe in cerca di riscatto dopo una prima settimana da incubo.

E anche gli italiani, sin qui spettatori non paganti se si eccettuano gli sporadici exploit di Mozzato e Ciccone, potrebbero avanzare qualche velleità con Gianni Moscon e Alberto Bettiol. Gli uomini di classifica, come detto, dovrebbero lasciar fare: Vingegaard e Pogacar non hanno certo necessità di mostrare le carte in fretta, e probabilmente fino a venerdì prossimo eviteranno di sprecare energie.

La classifica dopo la nona tappa

Vingegaard in giallo, Pogacar persiste indomito a rosicchiargli secondi, tappa dopo tappa. Ora a distanziare i due ce ne sono 17.

1. Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) 38h37’46”.

(Jumbo Visma) 38h37’46”. 2. Tadej Pogacar (Team UAE Emirates) +17”.

(Team UAE Emirates) +17”. 3. Jay Hindley (Bora Hansgrohe) +2’40”.

(Bora Hansgrohe) +2’40”. 4. Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +4’22”.

(Ineos Grenadiers) +4’22”. 5. Adam Yates (Team UAE Emirates) +4’39”.

(Team UAE Emirates) +4’39”. 6. Simon Yates (Team Jayco Alula) +4’44”.

(Team Jayco Alula) +4’44”. 7. Tom Pidcock (Ineos Granadiers) +5’26”.

(Ineos Granadiers) +5’26”. 8. David Gaudu (Gorupama FDJ) +6’01”.

(Gorupama FDJ) +6’01”. 9. Sepp Kuss (Jumbo Visma) +6’45”.

(Jumbo Visma) +6’45”. 10. Romain Bardet (Team DSM Firmenich) +6’58”.