Tour de France, partenza storica in Italia: a breve l'annuncio

19-12-2022 20:10

Manca solo l’ufficialità ma adesso è sicuro: il Tour de France 2024 partirà dall’Italia per la prima volta dal 1903. Girano voci ormai da diverso tempo e nelle ultime settimane si sono rafforzate: mercoledì 21 dicembre (ore 18.20) verrà data la notizia ufficiale su Rai 2 e a dare l’annuncio saranno Christian Prudhomme (direttore di corsa), Dario Nardella (sindaco di Firenze) e Stefano Bonaccini (presidente di Regione Emilia Romagna).

Saranno omaggiati anche tre campioni del ciclismo azzurro e mondiale: la prima tappa infatti dovrebbe partire a Firenze, in onore di Gino Bartali. La seconda dovrebbe essere un pensiero a Marco Pantani, con il via nella sua Cesenatico. Quarta tappa invece tutta per Fausto Coppi, col via da Pinerolo.

Dopo la grande notizia, il sindaco di Firenze Nardella ha dichiarato: “Siamo ormai molto vicini e se ci sarà la parola ‘sì’ definitiva sarà sicuramente un fatto storico, di rilevanza economica sportiva e sociale mai visto prima nello sport italiano ed europeo”.

“Dopodomani con il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, e gli altri rappresentanti istituzionali del comitato promotore di cui io sono presidente, avremo la possibilità di esprimere il verdetto finale insieme al direttore del Tour de France sulla candidatura italiana”, ha concluso il sindaco Nardella.