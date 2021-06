Tour de France, Sagan e Kelderman saranno i leader della BORA-hansgrohe

A meno di due settimane dal via di Brest, la BORA-hansgrohe toglie il velo sulla squadra prescelta per affrontare il Tour de France 2021, corsa nella quale saranno molteplici gli obiettivi degli uomini di Ralph Denk.

Da una parte, infatti, il tre volte campione del mondo Peter Sagan, supportato dal fido Daniel Oss, andrà a caccia di tappe e punti per la maglia verde, dall’altra invece Wilco Kelderman (3° al Giro d’Italia 2020) punterà la classifica generale col sostegno di Patrick Konrad ed Emanuel Buchmann.

Assieme a loro, Lukas Pöstlberger, Nils Politt, e Ide Schelling svolgeranno il classico di “all-rounders” andando in cerca di gloria personale e al contempo aiutando i propri leader in base alle loro necessità.

“I nostri obiettivi sono una vittoria di tappa e una top five nella classifica finale. Certo, abbiamo anche la maglia verde nel mirino, ma sarà una battaglia dura. Con questi obiettivi in mente, i nostri leader saranno Wilco per la generale e Peter per gli sprint e le tappe ondulate” ha affermato il team manager Denk, spiegando poi l’esclusione illustre di Pascal Ackermann.

“Abbiamo anche pensato di portare due velocisti come Ackermann e Sagan, ma alla fine riteniamo che Pascal non sia al livello di forma necessario per fare conquistare la sua prima vittoria al Tour e quindi non è entrato nella squadra” ha risposto secco il dirigente tedesco.

OMNISPORT | 15-06-2021 13:19