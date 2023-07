Tour de France, oggi 19° tappa da Moirans-en-Montagne a Poligny di 172,8 km: Ciccone si gioca la maglia a pois

L'italiano mantiene 6 punti di vantaggio su Felix Gall nella classifica degli scalatori: la frazione prevede due arrivi in salita, uno di quarta categoria e un altro di terza

21-07-2023 09:05

Poligny chiama nuovamente i velocisti, ma attenzione alle sorprese: la terzultima tappa del Tour, 19esima dell’edizione 2023, potrebbe riservare un finale diverso da quello desiderato dalle ruote veloci, che pure dopo la beffa di ieri (la fuga è arrivata per un paio di secondi scarsi) vorranno certamente rifarsi con gli interessi.

Lo spera Philipsen, lo spera forse pure van der Poel, che su questa tappa ha messo un cerchietto rosso, sperando che possa regalargli un colpo di coda dopo un Tour decisamente incolore (se non per tirare le volate a Philipsen) qualora non dovesse arrivare il gruppo a ranghi compatti, ricevendo l’autorizzazione dalla squadra ad andare in fuga.

Il racconto della 19esima tappa del Tour de France 2023: percorso e difficoltà

Tappa importante anche per Giulio Ciccone per Lidl-Trek, che mantiene 6 punti di vantaggio su Felix Gall nella classifica della maglia a pois: la frazione prevede due arrivi in salita, uno di quarta categoria posta dopo 23 chilometri (Cote du Bois de Loinge, meno di due km al 5,7%) e un altro di terza categoria a 28 chilometri dall’arrivo (Cote d’Ivory, due km e mezzo al 6%), con punti in palio (pochi) che pure potrebbero far comodo prima dell’ultima tappa di media montagna di sabato.

Resta da assegnare la maglia a pois

Vingegaard dorme sonni più che tranquilli, e con lui anche Philipsen per la maglia verde e Pogacar per la bianca di miglior giovane. Resta appunto da assegnare solo quella a pois, e la Lidl Trek cercherà in tutti i modi di aiutare Ciccone a mantenerla per altre due tappe.

La classifica generale dopo la 18esima tappa

1 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 67:57:61

2 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 7:35

3 – YATES Adam UAE Team Emirates 10:45

4 – RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 12:01

5 – YATES Simon Team Jayco AlUla 12:19

6 – BILBAO Pello Bahrain – Victorious 12:50

7 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 13:50

8 – GALL Felix AG2R Citroën Team 16:11

9 – KUSS Sepp Jumbo-Visma 16:49

10 – GAUDU David Groupama – FDJ 17:57