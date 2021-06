Tour de France: van Aert deluso ma domani ci vuole subito riprovare

Il vice campione del mondo delle prove contro il tempo Wout van Aert chiude col quarto. tempo la crono di oggi al Tour de France, quinta tappa della Grande Boucle 2021. Non era questo il risultato che si era prefissato, ha accusato il colpo e la delusione è stata tanta, ma van Aert è pronto a ripartire, pensando subito alla frazione di domani e all’arrivo che potrebbe essere perfetto per lui.

In sala stampa, il fiammingo ha risposto in questo modo alle domande sulla prova di oggi:

“Sì sono molto deluso. Ho dato tutto. Non ho commesso nessun errore, ma non avevo le gambe che speravo di avere […] Se la delusione è grande? Ovviamente. Nel weekend non sono stato abbastanza bravo, ma ho dato tutto per non perdere tempo. Ho lavorato anche per questa prova negli ultimi due giorni ed è un vero peccato che non sia riuscito a ottenere ciò che mi ero prefissato”.

La cronometro di 27 km è stata dominata dallo sloveno Pogačar che ha chiuso la sua prova davanti al Campione Europeo Kung e al danese Vingegaard. Con la tappa di oggi, van Aert ha guadagnato anche posizioni in classifica generale ed attualmente è terzo a 30” da Van der Poel:

“Durante la ricognizione che abbiamo fatto con la squadra, sapevo già che sarebbe stato difficile. All’inizio c’era un po’ di salita e poi costantemente su e giù, dove devi fare sempre un cambio di potenza. Bisognava avere buone gambe qui per superare quel limite e recuperare ogni volta. Purtroppo non ho avuto quelle gambe”.

Infine, van Aert fa i complimenti a Mathieu van der Poel, che ha chiuso alle sue spalle per meno di un secondo:

“Sono sorpreso del risultato di Mathieu? Questa è stata forse la sua prima vera cronometro ed è andato a tutta velocità. Ha dimostrato ancora una volta che sta facendo bene. Mi congratulo con lui”.

OMNISPORT | 30-06-2021 19:29