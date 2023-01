Tour de Ski, De Fabiani va a podio

07-01-2023 14:59

A due anni di distanza Francesco De Fabiani (+1″2) ritrova il podio individuale di Coppa del Mondo, il suo 10^ in carriera.

Nella 15 km mass start della Val di Fiemme l’Azzurro chiude al terzo posto dietro al duo norvegese composto da Johannes Hoesflot Klaebo (vittorioso in 39’59″2) e da Paal Golberg. giunto a quattro decimi: in attesa del Cermis, in programma domani, salgono così a sei le vittorie di Klaebo nel Tour de Ski 2023.

I primi due terzi di gara sono a ritmo basso, i soli tentativi sono di Poromaa e Klaebo, che screma parzialmente il gruppo: ma è a 1500 metri dall’arrivo che il norvegese accelera per davvero, inseguito da Halfvarsson e Krueger. Nel tratto conclusivo Klaebo fa la differenza e De Fabiani supera Halfvarsson, contenendo il rientro del canadese Antoine Cyr (+1″3). Completano la top-10 Calle Halfvarsson e William Poromaa (a 1″6 e 1″9), i norvegesi Simen Hegstad Krueger, Didrik Toenseth e Hans Christer Holund, con Federico Pellegrino a chiudere la fila (4″7), mentre non ha gareggiato Simone Mocellini.