Tour de Ski: Klaebo e Neprayeva vincono le sprint in classico di Oberstdorf

02-01-2022 11:31

Le sprint a tecnica classica disputate ieri a Oberstdorf e valide come quarta tappa del Tour de Ski sono state vinte dal norvegese Johannes Hoesflot Klaebo e dalla russa Natalya Neprayeva. In casa Italia, Francesco De Fabiani è riuscito a spingersi fino alla finale ma è arrivato sesto su sei, i primi quattro dei quali norvegesi, mentre Federico Pellegrino, quarto in qualificazione, è stato eliminato nei quarti di finale, fuori in semifinale invece la sua fidanzata Greta Laurent.

OMNISPORT