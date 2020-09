Tour: Martinez vince la 13esima, Roglic allunga

Il colombiano Dani Martinez (EF Education First) ha vinto la 13esima tappa del Tour de France 2020, 191,5 chilometri con partenza da Chatel-Guyon e arrivo a Puy Mary Cantal. Primoz Roglic resta in maglia gialla e incrementa il suo margine sul diretto inseguitore Egan Bernal, che perde oltre 30 secondi.

Le parole di Martinez: “Un giorno speciale per me, ringrazio la squadra. Vincere una tappa al Tour è stato davvero incredibile. E’ stato un inizio di Tour duro per me, anche a causa della caduta che ha condizionato la mia prima settimana. Non avevo grandi scelte nel finale, ho rischiato e nel finale sapevo che Kamna poteva scattare: ho gestito tutto con intelligenza”.

OMNISPORT | 11-09-2020 18:08