Tour of the Alps: Geoghegan Hart è il primo leader

Vittoria nella prima tappa per il ciclista britannico della Ineos-Grenadiers che stacca tutti sul muro di Alpbach

17-04-2023 18:16

La Ineos Grenadiers batte subito un colpo al Tour of the Alps 2023, lanciando il britannico Tao Geoghegan Hart alla vittoria. Decisivo è il muro di Alpbach dove l’inglese stacca tutti e va a prendersi la maglia verde di leader della classifica. Niente da fare per gli attaccanti di giornata, con Jack Haig che ha provato l’azione decisiva sulla discesa ma è stato ripreso all’ultimo chilometro. Così come per Hugh Carthy, che ci ha provato a 900 metri dall’arrivo, ma è stato superato a velocità doppia dal 28enne di Londra.

È il primo successo stagionale per il vincitore del Giro d’Italia del 2020. Dietro di lui troviamo Felix Gall (AG2R), Hugh Carthy (EF), Ivan Sosa (Movistar) e Alex Vlasov (Bora). Positiva la prova di Lorenzo Fortunato (Eolo): settimo a 10” dal vincitore.

La fuga di giornata è stata provata da sei ciclisti: Samitier (Movistar), V. Paret-Peintre (AG2R), Garosio, Martin (Eolo), Hailemichael (Caja-Rural) e Vermeulen (in gara con la nazionale austriaca). Il vantaggio nei primi 70 chilometri è stato stabile. Il gruppo decide di accelerare solamente sul Brandenberg (6 chilometri al 6,1 per cento di pendenza media). E’ la Ineos che si mette a guidare e il vantaggio dei fuggitivi torna a 2’20”. Ottimo il ritmo di Salvatore Puccio e Ben Swift.

Ai piedi della salitella di Reith in Alpbachtal, dove si trova il secondo traguardo volante (vince Vermeulen), i sei al comando conservano ancora 1’10” di margine. Ad aiutare la Ineos c’è la Bora. Quando mancano 17 chilometri, poco prima del Gran premio della montagna di Kerschbaumer Sattel, la fuga viene praticamente risucchiata: De Plus arriva sui primi a doppia velocità e ricompatta il gruppo. Qui, De Plus – anche lui della Ineos – si mette in testa e smonta la corsa. Piega infatti la resistenza di una cinquantina di corridore, compreso Arensman. Nessuno riesce a partire, ci prova Haig che riesce a scappare. A 5 km dall’arrivo, sul falsopiano verso Alpbach, ha 10 secondi di vantaggio. Geraint Thomas però rimette tutto il discussione. Fino alle ultime fasi, già raccontate.

In classifica generale, ora, Tao Geoghegan Hart ha 2 secondi di vantaggio su Felix Gall e 4 su Carthy. A sei secondi ecco Sosa e altri corridori.