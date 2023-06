Tour, Van Aert: "La maglia verde non è un obiettivo"

Il ciclista belga: "La mia stagione non è stata ottimale finora ma voglio concentrarmi sulle vittorie di tappa".

29-06-2023 22:42

In vista del Tour de France, Van Aert ha voluto precisare: “La maglia verde non è davvero un obiettivo quest’anno. La mia stagione non è stata ottimale finora ma voglio concentrarmi sulle vittorie di tappa”.

Sugli obiettivi, il belga aggiunge: “Le prime due tappe sono adatte alle mie caratteristiche e in particolare la prima potrebbe essere perfetta per la vittoria. Per gli scalatori le salite che ci saranno nelle prime due giornate non sono lunghissime ma forse potrebbero esserlo per me. Sono venuto qui per vincere e sicuramente sarà quello che farò. Il Tour non può essere visto come una gara di preparazione al Mondiale. Ho avuto la possibilità di conquistare alcune tappe in questa corsa e posso dire che mi piace. In Svizzera stavo bene e ho vinto la maglia a punti, questo per alcuni corridori potrebbe andare bene, ma da me tutti si aspettano di più e anche io voglio ottenere di più”.