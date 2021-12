Tournée dei 4 Trampolini, a Kobayashi la tappa d'apertura

29-12-2021 19:18

Va a Ryoyu Kobayashi il primo appuntamento della Tournée dei 4 Trampolini disputatasi a Oberstdorf, in Germania, come di consueto sotto i riflettori. Il giapponese, che tre anni fa vinse la manifestazione compiendo il Grande Slam, ossia vincendo tutte e quattro le tappe, era quinto dopo la prima manche ma con un secondo salto pazzesco a 141 metri si è aggiudicato per la terza volta la gara nella località bavarese battendo uno in fila all’altro i norvegesi Halvot Egner Granerud, Robert Johansson, in testa dopo la prima manche, e il tedesco Karl Geiger, leader di Coppa del Mondo e oggi quinto. Quarantottesimo e terzultimo l’unico azzurro in gara, Giovanni Bresadola.

OMNISPORT