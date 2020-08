Tra Marotta e Conte i tifosi hanno deciso chi scaricare

L’appuntamento è per oggi e la speranza è che, comunque vada a finire, si arrivi a una soluzione definitiva. Il faccia a faccia tra Conte e Zhang – pare non siano presenti altri dirigenti – dovrebbe mettere la parola fine all’incertezza che da giorni fa da cappa al presente e al futuro dell’Inter. Un colloquio per dirsi tutto, quello che forse non c’è mai stato in questa stagione, ma anche probabilmente una resa dei conti. La sensazione è che Conte per rimanere voglia garanzie tecniche ma anche più poteri e non si esclude che chieda la testa di Marotta o Ausilio.

Biasin non si dà pace: il tweet polemico

Un aut-aut che non piace a Fabrizio Biasin. La firma del quotidiano Libero su twitter si dice assai perplesso: “Il solo fatto che si debba ipotizzare “o Conte o Marotta” è significativo dell’assurdità di tutta questa faccenda”.

Tifosi interisti sicuri: teniamoci Marotta

Eppure il dualismo esiste e i tifosi sui social si sbizzarriscono: “Marotta è il miglior dirigente sportivo italiano che con la Juve ha sfiorato per 2 volte il triplete. Conte è uno che in Europa ha sempre fallito e che viveva crisi esistenziali perche gli vendevano Giaccherini e non gli compravano Iturbe. Non c’è proprio partita” o anche: “Marotta tutta la vita , di allenatori buoni ne è pieno , di dirigenti come Marotta pochi”.

Plebiscito anti-Conte per i fan

La stragrande maggioranza dei fan nerazzurri prende una posizione netta: “Conte io ti voglio bene ma se veramente per rimanere chiedi di essere tu il DS e di tagliare fuori Marotta puoi già prendere le valigie, mi dispiace” o ancora_ “Quindi dobbiamo scegliere tra la permanenza di Conte e quella di Marotta e Eriksen? Mi spiace ma scelgo i secondi” oppure: “Ma davvero l’Inter tra Marotta e Conte sceglierebbe quest’ultimo solo perché lui fa i capricci? Marotta resta uno dei dirigenti migliori in circolazione e Conte resta un mediocre”.

C’è chi scrive: “Marotta è sicuramente un dirigente di alto livello, la scelta tra lui e Conte è molto semplice. Tanti saluti ad Antonio. Capriccioso ed arrogante, anche se capace, l’allenatore Pugliese provoca fulmini invece che fare il parafulmine. Destabilizzante”. Infine la chiosa ironica: “Ho più ansia ad aspettare l’incontro Zhang-Conte di quando la mia ragazza mi dice: “Dobbiamo parlare.”

SPORTEVAI | 25-08-2020 09:46