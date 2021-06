Tracollo Italia: la Svezia di Crespi passeggia

Si conclude già agli ottavi di finale l’avventura dell’Italia agli Europei di basket femminile.

Dopo un buon girone eliminatorio, concluso al terzo posto alle spalle di Serbia e Montenegro, le ragazze di Lino Lardo sono incappate in una giornataccia contro la Svezia, che ha passeggiato per 64-46 centrando in scioltezza il pass per i quarti.

Alla Fonteta di Valencia è stata la giornata della “rivincita” per Marco Crespi, ct della Svezia ed ex selezinatore proprio dell’Italia femminile tra il 2017 e il 2019.

Miglior marcatrice dell’Italia Cecilia Zandalasini, autrice di 19 punti.

Nella Svezia 22 punti di Frida Eldebrink e superiorità schiacciante da tre: 9/25 contro il mesto 2/21 dell’Italia, addirittura 0/8 all’intervallo, chiuso già sul 20-30.

Il divario si allarga nel secondo quarto e la parziale rimonta è vana che spinge le Azzurre fino al -6 (37-43) sarà solo un’illusione.

L’Italia fallisce così la possibilità, riservata alle prime sei classificate dell’Europeo, di partecipare al pre-Mondiale che si giocherà a febbraio 2022 in vista del Mondiale in programma a Sydney dal 22 settembre al 1° ottobre 2022.

OMNISPORT | 21-06-2021 20:22