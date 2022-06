30-06-2022 23:29

Tragedia al Mugello: due piloti si sono scontrati durante le FP per la Coppa Italia alle 11 di questa mattina. Uno dei due ha rallentato rientrando ai box ed è stato centrato dall’altro motociclista.

Il pilota più grave, il 36enne Davide Longhi, è stato subito portato in elicottero all’ospedale di Careggi ma non ce l’ha fatta: è morto poche ore dopo, intorno alle 15. Proseguono, invece, le terapie per il secondo pilota coinvolto nell’incidente.