Tragedia Bacis, la straziante lettera del maestro di karate

"Caro Jacopo, ti ho cercato ieri sera lassù, fra una stella e l’altra. E ad un certo punto mi è sembrato di vederti: un puntino vestito di bianco, figuretta leggera e piena di energia". Comincia con queste parole la straziante lettera di Enzo Bertocci, maestro di karate del piccolo Jacopo Bacis, scomparso tragicamente a soli 8 anni nella tarda serata di sabato. Il bambino era figlio dell'ex calciatore Michele Bacis.

Bertocci ha pubblicato la lettera sul suo profilo Facebook, accompagnandola alla foto di una premiazione del piccolo Jacopo: "Ieri parlavo di te e mi è venuto in mente Peter Pan – scrive il maestro di karate -. Forse non te l’ho mai detto. Ma ci assomigli molto. E allora ho capito. Ho capito tutto: Hai raggiunto l’isola che non c’è. Quel meraviglioso luogo dove solo i bambini possono andare e dove a noi grandi è proibito entrare".

"Ti immagino felice, libero, libero di volare e di correre così come non hai potuto fare in questi due mesi – si legge ancora -. Ti immagino che fai vedere agli altri bambini le tue mosse migliori. So che non farai sfigurare il Maestro Enzo e il Maestro Roberto".

"So anche che ci verrai a trovare, volando leggero sulle nostre anime, regalandoci ancora qualche risata e molti sorrisi perché non sei tipo da lacrime. Buon viaggio, piccolo eterno fanciullo, buon viaggio Jacopo" chiude il maestro Bertocci.

La terribile tragedia che ha colpito la famiglia Bacis si è consumata nella tarda serata di sabato ad Arezzo, in Toscana. Jacopo, 8 anni, è morto dopo essere precipitato dal terzo piano dell’edificio nel quale viveva con la famiglia.

Soccorso dopo pochi minuti, il piccolo è stato subito trasportato all’ospedale San Donato della città toscana ma, stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, il suo cuore ha cessato di battere durante il tragitto. Il 118 aveva anche allertato l’elicottero Pegaso per un eventuale trasporto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze ma purtroppo ogni tentativo è stato inutile.

SPORTAL.IT | 17-05-2020 14:49