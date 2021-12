Tragedia in Piemonte: malore in campo, morto calciatore 18enne

23-12-2021 21:23

Adrien Sandjo non ce l’ha fatta.

Promozione, è morto Adrien Sandjo

Il calciatore di 18 anni del Cit Turin LDE, che nella giornata di mercoledì era stato colpo da un arresto cardiaco durante una partita tra i selezionati della rappresentativa regionale under-19 Piemonte e Valle d’Aosta di calcio nel pomeriggio di ieri, è stato dichiarato clinicamente morto nella serata di giovedì, antivigilia di Natale, dai medici dell’ospedale “Le Molinette” di Torino.

Adrien Sandjo e il malore fatale

Le condizioni dello sfortunato giocatore, classe 2003 e oroiginario del Camerun, erano subito parse molto gravi dopo che Sandjo si era accasciato a terra improvvisamente a causa del malore per arresto cardiaco che lo aveva colpito durante la partita tra le rappresentative regionali Under 19 del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Entrato in campo all’inizio del secondo tempo, Adrien aveva provato a rialzarsi dopo il malore, salvo crollare di nuovo a terra, questa volta senza riuscire a reagire. Dopo l’intervento dell’ambulanza, Sandjo era stato collegato a un macchinario che ha effettuato un massaggio cardiaco in automatico, prima d trasportarlo all’ospedale “Le Molinette”.

La carriera di Adrien Sandjo

Strappato alla morte sul prato del “Beppe Viola” dall’uso del defibrillatore, Sandjo aveva intrapreso una strenua battaglia per la sopravvivenza, che era tuttavia parsa subito molto difficile.

Dopo la constatazione della morte cerebrale, i familiari di Adrien hanno immediatamente espresso parere favorevole alla donazione degli organi. Sandjo, il cui ruolo era quello di attaccante centrale, era in forza al Cit Turin in prestito dal Bacigalupo, formazione del campionato piemontese di Promozione.

Nato a Douala il 19 settembre 2003, Sandjo era arrivato in Italia da bambino insieme ai genitori e alle due sorelle, iniziando a giocare a calcio presso la polisportiva dell’oratorio Auxilium San Luigi di Torino.

Le sue qualità lo avevano portato ad approdare ai tornei CSI e poi ai campionati provinciali Figc fino a giungere all’Under 17 2002, nella stagione 2018-’19). Nell’autunno 2019 il trasferimento all’Atletico Torino, club neopromosso in Eccellenza (che si sarebbe poi fuso con il Bacigalupo), dove inizialmente Adrien giocherà con gli Juniores Provinciali, per poi segnare al debutto in prima squdra contro il blasonato Derthona, ora in Serie D, nel febbraio 2019.

“Quando era con noi all’Atletico mi chiedeva pure i più minuziosi dettagli di come muoversi o spostarsi in campo. Un ragazzo incredibilmente disponibile” ha dichiarato Elia Fanelli, allenatore di Sandjo all’Atletico.



