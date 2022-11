Terribile tragedia nel mondo del ciclismo: è morto Davide Rebellin. Il corridore, 51 anni, è stato investito da un camion mentre si allenava. L’incidente, riporta il Gazzettino, sarebbe avvenuto lungo la Regionale 11, a Montebello Vicentino: il mezzo pesante uscendo dal vicino svincolo avrebbe colpito e travolto il ciclista, deceduto sul colpo. Si cerca il camionista, che potrebbe non essersi accorto di nulla. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e per rintracciare il tir.

Davide Rebellin aveva iniziato la sua carriera da professionista nel 1992. Una lunga parabola durata fino a poche settimane fa, quando aveva annunciato ufficialmente l’addio al mondo del ciclismo, a 51 anni. La sua ultima gara da professionista è stata la Veneto Classic, un mese fa.

Specialista delle Classiche, ha vinto in carriera un’Amstel Gold Race, tre Freccia Vallone, una Liegi-Bastogne-Liegi e una tappa del Giro d’Italia. Rebellin ha partecipato a 12 Giri d’Italia (la sua migliore posizione un sesto posto nel 1996). Ha sfiorato la vittoria ai Mondiali di Varese, quando nel 2008 arrivò quarto a 37 anni.

Proprio al termine della sua ultima gara da professionista, Rebellin aveva fatto un bilancio della sua carriera:

Parole che, oggi, suonano quanto mai beffarde.

Queste le prime reazioni dal mondo delle due ruote:

Si è espresso così, sui social, Vincenzo Nibali, a lungo compagno di nazionale.

L’ex ct Davide Cassani, si è detto senza parole.

“Non è il primo a morire in bici per strada e non sarà neanche l’ultimo. Sono triste, perché abbiamo perso uno che dopo trent’anni di bicicletta aveva smesso di correre un mese fa. E’ atroce: uno che dedica la sua vita alla bicicletta dopo un mese che si ritira va in giro in bicicletta e perde la vita. Ricordo quando abbiamo corso insieme nel ’94 e ’95, andammo a fare un allenamento alle Canarie e nonostante lui fosse un giovane e io avessi dieci anni in più, quando si tornava in albergo lui ‘allungava’ sempre. È sempre stato un professionista esemplare. Viveva per correre in bicicletta, gioiva così: era un silenzioso, non l’ho mai visto arrabbiarsi”.