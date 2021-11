Tre assist in una sola partita: l'inarrestabile ascesa di Joao Cancelo

04-11-2021 10:21

Finora ha saltato una sola gara nella stagione del Manchester City, a fine settembre contro il Wycombe in Carabao Cup: in termini strettamente legati al minutaggio, invece, delle partite disputate fin qui ha saltato solo 57 minuti. Per il resto, Joao Cancelo è sempre stato presente.

La cosa, ovviamente, non sorprende, visto che il suo addio all’Italia, dove ha giocato con le maglie di Inter e Juventus, resta uno degli eventi più incredibili e allo stesso tempo inspiegabili degli ultimi anni della Serie A: prima o poi qualcuno dovrà definire con convinzione il perché e il come sia stato possibile lasciarsi sfuggire un talento simile.

Comunque, Cancelo è lo stesso di sempre: corre per tutta la fascia, mette in mostra una tecnica tale da far invidia a molti suoi colleghi che occupano uno dei ruoli dei vari tridenti offensivi in giro per il mondo. Insomma, il portoghese non è cambiato.

Forse è solo migliorato. Pep Guardiola, che a destra ha già Kyle Walker, non potendone proprio fare a meno lo schiera indifferentemente a destra e a sinistra, senza incidere troppo sulla prestazione di un giocatore che rientra a pieno diritto tra i Top della sua speciale categoria.

Anzi, se proprio serve ad analizzare l’attuale stagione di Cancelo, citiamo un dato: per 11 gare su 16 totali disputate tra tutte le competizioni il portoghese è stato schierato a sinistra, nonostante nasca come laterale di destra.

Il risultato non è indifferente: in quel lato di campo ha messo a segno 1 dei 2 gol in stagione, contro il Club Brugge all’andata, metre all’Etihad, nella serata che ha visto gioire i Citizens, ha fatto persino di più. Se possibile.

Perché i gol, sì, sono belli, importanti, decisivi. Gli assist anche, se sei abituato ad “arare” la fascia portandoti dietro gli avversari.

Il suo impatto alla gara dice tutto su quella che al novantesimo sarà una prestazione da giocatore “inarrestabile”: scatto fulmineo, tiro a giro e palo. È un assaggio: palla tagliata sul secondo palo dove arriva Foden, City in vantaggio al quarto d’ora. Primo assist.

Nella ripresa disegna un arcobaleno perfetto per la testa di Mahrez: 2-1 City, secondo assist. Nel recupero incursione centrale, finta il tiro e scarica per Gabriel Jesus per il 4-1: terzo assist.

“Ha alti e bassi, ma ha la qualità per fare qualcosa di speciale. Sta giocando incredibilmente bene”, ha spiegato Guardiola al termine della sfida.

C’è chi, una volta salutata l’Italia, si era rifugiato nelle sue convinzioni ammettendo l’incapacità di incidere di Cancelo: si sarà già ricreduto da un po’, guardandolo seminare il panico sia a destra che a sinistra e diventare uno dei più forti nel suo ruolo. Già da un po’.

