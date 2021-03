Trentalange: "Arbitri donna in A entro due anni"

Il presidente dell’AIA Alfredo Trentalange ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio 1 si è espresso sulla questione degli abitri donna: “Siamo indietro e ci stiamo attrezzando. Ci dobbiamo attrezzare per dare più sostegno, più supporto e più formazione alle donne che si stanno dimostrando essere all’altezza. Quando un arbitro donna in Serie A? Il mio sogno è riuscirci nel giro di due anni.Credo e spero che ci sarà una grande accelerazione anche in questo, sempre facendo riferimento al merito”.

Sulla Var a chiamata: “Il Var a chiamata? Noi daremo disponibilità a una eventuale sperimentazione, ma in questo momento è un po’ presto per dire i termini e i tecnicismi che portano a questa innovazione. Noi diamo disponibilità a sperimentare, innovare e progettare”.

Sulla Var centralizzata: “Lo considero positivo. Faremo di tutto per accelerare i tempi della Var anche in Serie B. Vediamo tanti aspetti positivi nella sala Var”.

OMNISPORT | 01-03-2021 10:43