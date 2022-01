Treviso e Reggio Emilia volano: qualificazione a un passo

13-01-2022 01:07

Ottime notizie per l’Italia del basket da Champions League e Europe Cup.

Treviso ha infatti battuto per 87-72 i greci del Lavrio nella gara 1 del play-in di Champions, avvicinando sensibilmente la qualificazione alle Top 16.

Match combattutissimo al PalaVerde nel quale i veneti, che hanno salutato il ritorno in panchina di Max Menetti, guarito dal Coronavirus, hanno piazzato lo scatto decisivo nel quarto periodo, grazie ai canestri di Tomas Dimsa (19 punti) e DeWayne Russell (18), ma l’mvp è Henry Sims (22 punti). Match point martedì 18 in Grecia per evitare gara 3, che si giocherebbe il 20 a Treviso.

Reggio Emilia surclassa invece Anversa (86-72) infilando la terza vittoria su tre partite del girone J di Europe Cup: la qualificazione ai quarti è a un passo per la squadra di Caja, che mandano cinque uomini in doppia cifra tra i quali Olisevicius (17 punti con 4/7 da 3) e Hopkins (12 e 9 rimbalzi).

