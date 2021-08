Treviso, il presidente Vazzoler suona la carica

Sarà un anno impegnativo per Treviso, squadra chiamata a confermare quanto di buono fatto la scorsa stagione prima in Italia e poi in Europa.

Proprio degli obiettivi e dell’ambizioso progetto della Nutribullet ha parlato, alla Tribuna di Treviso, il presidente biancoblu Paolo Vazzoler, desideroso di vedere la sua creatura performare al meglio già dai primi impegni in Supercoppa e Champions League.

“Mi andrebbe bene anche partire con qualche tentennamento, le partite che contano, lo spero, saranno le tre al Palaverde in Europa. Avremo praticamente cinque partite di fila in casa, i ragazzi dovranno dare il meglio” ha dichiarato il numero uno dei trevigiani apparso contento di quanto fatto dai suoi ragazzi in ritiro.

“La settimana passata a Domegge non è servita solo dal punto di vista fisico ma anche per cominciare a capire chi hai accanto, per coglierne pregi e difetti ed entrare in sintonia, in campo e fuori. Ho notato nei “vecchi” una buona disponibilità di accogliere i nuovi e in questi di farsi accompagnare per conoscere il Treviso Basket: ci teniamo molto che il nostro Dna venga rispettato”.

Treviso poi, archiviati i preliminari di Coppa, si getterà a capofitto sul campionato, torneo questo che, secondo Vazzoler, presenta gerarchie ben chiare.

“Milano, Bologna e Venezia sono davanti a tutti. Dipende dal focus che avranno sulle Coppe, la Milano dell’anno scorso insegna, Bologna dovette svegliarsi contro di noi per vincere lo scudetto. Noi dovremo essere opportunisti, soprattutto contro quelle di pari valore, vedi le due vinte un anno fa contro Trento”.

