Treviso, la Champions League è realtà: Tsmoki Minsk battuto 95-78

Con il 95-78 inferto ai bielorussi del Tsmoki Minsk, la Nutribullet Treviso scrive la storia. La vittoria ottenuta al termine di un girone eliminatorio giocato superlativamente dai ragazzi di coach Menetti consente infatti ai biancoblù di strappare il pass per la regular season della Champions League e quindi di disputare per la prima volta nella propria giovane storia una competizione europea.

Sugli scudi per i trevigiani nel match decisivo Tomas Dimsa e Nicola Akele, autori rispettivamente di 26 e 17 punti con un eccellente 11/15 dall’arco combinato. Per gli ospiti, sotto di 15 lunghezze già all’intervallo, a nulla sono valsi i 25 di Warner e i 15 di Beliankou.

Treviso ora, a partire dal 5 ottobre prossimo, prenderà parte alla fase a gironi della competizione continentale targata FIBA battagliando nel girone D contro i greci dell’AEK Atene, i lettoni del VEF Riga e gli ungheresi del Falco Szombathely.

Di seguito invece il tabellino completo della gara contro lo Tsmoki Minsk.

NUTRIBULLET TREVISO BASKET – MINSK 95-78

NUTRIBULLET TREVISO BASKET: Russell 6 (1-6, 0-3), Bortolani 10 (2-2, 2-5), Dimsa 26 (2-5, 6-9), Akele 17 (1-1, 5-6), Sims 16 (4-7); Poser, Faggian, Casarin 0 (0-2, 0-3), Chillo 8 (1-1, 2-3), Sokolowski 10 (0-4, 1-6), Jones 2 (1-1). All.: Menetti

TSMOKI-MINSK: Warner 25 (6-10, 4-4), Beliankou 15 (2-3, 3-3), Trastsinetski 6 (2-6 da 3), Hernandez 5 (2-3), Upshaw 9 (3-5); Dodoo 2 (1-1, 0-3), Stubeda 4 (2-4), Stabrouski 7 (0-1, 2-4), Jankovic 3 (1-2 da 3), Kuzmin 0 (0-1), Blizniuk 2 (0-2). All.: Vergun

ARBITRI: Rosso (FRA), Vojinovic (MNE), Proc (POL)

NOTE: parziali 30-21, 55-40, 80-53. T.l.: TV 23/25, Min 10/15. Da 2: TV 12/29, Min 16/29. Da 3: TV 16/35, Min 12/23. Rimb: TV 30 (7 off., Sims 9), Min 35 (4 off., Warner 9). Ass: TV 20 (Russell, Akele 4), Min 13 (Warner 8). Per: TV 5, Min 17 (Warner 5). Rec: TV 10, Min 4. Fallo antisportivo a Stabrouski al 6’37” (15-21), Tratsinetski al 22’14” (58-42) e Warner al 36’45” (84-70). 5 falli: Beliankou al 35’13” (82-68). Spettatori: 1671.

OMNISPORT | 17-09-2021 23:00