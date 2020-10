Treviso, Matteo Chillo scuote i compagni

Tre sconfitte consecutive per Treviso, e Matteo Chillo in un’intervista al Corriere del Veneto si interroga sulle difficoltà della squadra in vista del match contro Cantù: “Dobbiamo stringere i denti e lavorare per fare una bella partita. È necessario ripartire senza dubbio dalla difesa, visto le partite che abbiamo fatto fin qui. Tutte le partite sono importanti,­ specie quando vieni da un trend di sconfitte. Quella che ci attende deve servirci a cambiare la rotta. Dobbiamo stare a testa bassa e lavorare, rimboccarsi le maniche per cambiare l’inerzia di questo avvio: dobbiamo cercare una vittoria che può darci fiducia e morale. Penso che il lavoro alla fine paghi sempre e quindi pensiamo ad allenarci”.

“Il pubblico per noi è il sesto uomo – continua Chillo -. Quando c’è la bolgia, spesso vinci anche grazie a loro. Ora non sento il clima partita come quando c’è il palazzetto pieno. Il pubblico fa il basket ed è bello anche per questo”.

OMNISPORT | 23-10-2020 08:55