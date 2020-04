Treviso, Max Menetti valuta una nuova opzione

Il rapporto professionale tra la De' Longhi Treviso e Max Menetti potrebbe continuare oltre la durata triennale fissata nel mese di giugno 2018. Il tecnico della promozione dei biancoblù, stando a quanto riportato da Superbasket, ha avviato i contatti con la società per il rinnovo dopo una stagione tutto sommato all'altezza delle aspettative fino alla sospensione.

Il contratto ancora in essere dell'ex coach di Reggio Emilia prevede la formula del 2+1, cioè l'opzione per andar via a conclusione del secondo anno. I buoni risultati della squadra veneta e il feeling con società e tifosi lo stanno però convincendo a valutare un ulteriore rinnovo pluriennale.

SPORTAL.IT | 10-04-2020 14:50