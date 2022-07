Treviso: ufficiale la firma di Adrian Banks

08-07-2022 13:37

È durata soltanto una stagione l’avventura di Adrian Banks con la maglia di Trieste.

La guardia però rimarrà a giocare in Italia, spostandosi soltanto di qualche kilometro. L’esterno statunitense infatti, si rimetterà in gioco con la canotta della Nutribullet Treviso, la sua sesta squadra in Serie A. Lascia l’Allianz Trieste dopo un’annata in cui ha mancato la qualificazione ai playoff pur confermandosi tra i migliori realizzatori con una media di 16.7 punti a partita, dimostrandosi ormai giocatore all-around.

Dopo l’arrivo di Alessandro Zanelli, Treviso ha firmato Banks proseguendo una sorta di opera di restyling che nei giorni scorsi ha anche già visto gli addii di DeWayne Russell e Matteo Imbrò, passato alla neo-promossa Verona dopo un’ottima stagione nella Marca.