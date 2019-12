Treviso vince anche fuori dal campo

Nella sede del Consorzio di Tutela Prosecco DOC sono stati presentati gli attesi Calendari Perazza 2020 realizzati da Studio Perazza in collaborazione con le società sportive Benetton Rugby, De’ Longhi Treviso Basket e Imoco Volley.

I Calendari Ufficiali delle tre Squadre hanno il Patrocinio del Comune di Treviso e rientrano in un progetto benefico a favore del mondo dell’infanzia. Il ricavato delle vendite sarà, infatti, devoluto a IOV – Istituto Oncologico Veneto per l’acquisto di nuovi componenti di un software utilizzato per la radioterapia di precisione dei tumori cerebrali pediatrici.

Il progetto, giunto quest’anno alla terza edizione, non perde le sue finalità benefiche e la propensione a supportare progetti sanitari per l’infanzia, mantenendo costante il filo conduttore dello sport come portatore di valori positivi e stimolanti per i bambini.

Luca Giavi, Direttore del Consorzio Tutela Prosecco DOC ha ricordato che il Consorzio è da sempre vicino al mondo dello sport e della beneficienza. In questo progetto in particolare sport, Prosecco e Cultura si uniscono per una finalità importante che il Consorzio è lieto di aver supportato.

I calendari saranno acquistabili presso gli uffici delle società Benetton Rugby, De’ Longhi Treviso Basket e Imoco Volley, presso gli shop dello Stadio di Monigo e del Palaverde di Villorba (TV) e acquistabili online sul sito calendarioperazza.it. Il costo per calendario è di 15 € per la versione da muro, 10 € per la versione da tavolo.

SPORTAL.IT | 03-12-2019 12:40