Trieste, Ciani: "Ci aspettano tre partite complicate, ma ci faremo trovare pronti"

21-12-2021 13:35

Dopo il ko subito contro la Fortitudo Bologna, Trieste ha prontamente rialzato la testa sconfiggendo niente meno che la capolista Olimpia Milano.

Grande gara della squadra di coach Ciani anche se va ammesso e considerato che le Scarpette Rosse erano prive di titolari importanti.

Il coach dell’Allianz Trieste ha parlato al Corriere dello Sport ritornando sulla gara di somenica: “È vero che Milano aveva problemi nel roster legati agli infortuni, ma quella messa in campo era comunque una formazione di altissimo livello. Allora faccio i complimenti ai miei ragazzi: una gran bella reazione dopo la serataccia di Bologna contro la Fortitudo”.

Ciani ha voluto mettere a fuoco gli obiettivi della sua squadra: “Abbiamo messo nella vela la forza della nostra bora, quella che spesso sferza questa splendida città. Siamo realisti e l’obiettivo principale resta e rimarrà sempre conservare la serie A, perché questo ora è un patrimonio di tutti. Però non possiamo far finta che non ci sia in vista lo striscione che darà l’ingresso alla Final Eight di Coppa Italia. Ci aspettano tre partite complicate, ma ci faremo trovare pronti”.

OMNISPORT