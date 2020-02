Trieste e Janelidze si separano

Allianz Pallacanestro Trieste ha annunciato di aver trovato un accordo per la rescissione contrattuale con il lungo georgiano classe 1995 Giga Janelidze: andrà a giocare nella Gevi Napoli.

Dopo aver vestito il biancorosso nella stagione 2017/2018, ha indossato nello scorso campionato la maglia della Hertz Cagliari per poi rientrare a luglio nel roster di Eugenio Dalmasson.

"Nel ringraziarlo per l’impegno profuso in questi anni in maglia Pallacanestro Trieste, tutta la società augura al giocatore le migliori fortune per la stagione in corso e per il prosieguo della carriera professionistica" si legge nella nota dei giuliani.

SPORTAL.IT | 10-02-2020 17:22