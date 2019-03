Trieste si rilancia, Dalmasson sa il perché

Vittoria preziosissima in chiave playoff per Trieste, che interrompe la serie positiva di Cantù rilanciandosi in classifica.

Queste le parole di soddisfazione espresse a fine partita da coach Eugenio Dalmasson: “Sapevamo che senza una buona difesa e coraggio in attacco non avremmo avuto speranze, come sapevamo di trovare una squadra in fiducia dopo le sette vittorie di fila, ma dopo aver preso le misure nei primi due quarti siamo stati bravi nel togliere loro le certezze che si erano costruiti".

Il tecnico veneziano rimarca come la squadra abbia saputo cancellare l'ultima prova opaca: “Le sconfitte insegnano sempre molto, la squadra ha recepito il messaggio dopo la sconfitta di Trento".



