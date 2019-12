Trieste sprofonda, Dalmasson traballa

Altra domenica amara per Trieste che a Reggio Emilia dilapida un ampio vantaggio e finisce per perdere 87-86. Il non ko su dodici gare potrebbe avere conseguenze fatali per la panchina di coach Eugenio Dalmasson.

Secondo quanto riporta 'Sportando', nei prossimi giorni la dirigenza giuliana deciderà se dare ancora fiducia al tecnico veneziano oppure operare un cambio per provare a dare una svolta alla stagione.

Nei giorni scorsi si era registrata la rescissione del contratto del vice di Dalmasson, Alberto Mazzetti.

Trieste è attualmente al penultimo posto della classifica con 6 punti con solo Pesaro alle proprie spalle.

SPORTAL.IT | 15-12-2019 21:36