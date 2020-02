Trinchieri: "Risultato sorprendente"

"Abbiamo vinto una partita molto dura in trasferta contro una delle migliori squadre in Europa". Andrea Trinchieri celebra il successo del suo Partizan Belgrado in casa della Virtus Bologna.

"Per lunghi tratti non abbiamo giocato bene, nel primo tempo loro erano troppo veloci in tutto, abbiamo dovuto inseguirli per il campo – dice l'allenatore della formazione serba -. A volte, però, il basket ti dà una seconda possibilità. Abbiamo ridotto il margine, giocato di squadra, con una buona difesa. Tutti hanno dato il loro contributo e alla fine il risultato è stato sorprendente".

SPORTAL.IT | 06-02-2020 11:09