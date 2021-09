Tripletta italiana a Misano in Moto3, vince Foggia

Tripletta italiana nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini classe Moto3 sul circuito di Misano. Ha vinto Dennis Foggia, sulla Honda del team Leopard Racing, al suo quarto successo stagionale e quinto in carriera, che ha battuto in volata i connazionali Niccolò Antonelli, su KTM del team Avintia VR46, e Andrea Migno, su Honda del team Rivacold Snipers. Settimo il giovane spagnolo leader del mondiale Pedro Acosta, su KTM Red Bull, che vede ridursi ulteriormente il suo margine di vantaggio a 42 punti sulla coppia formata da Foggia e dall’altro spagnolo della GASGAS Sergio Garcia, oggi quarto a poca distanza dal trio italiano. E’ caduto a dieci giri dalla fine, quand’era nettamente in testa, Romano Fenati sulla Husqvarna del team Sterilgarda di Max Biaggi.

OMNISPORT | 19-09-2021 12:18